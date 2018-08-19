На Ставрополье в ДТП попал автобус Тбилиси — Краснодар, есть жертвы

Авария произошла 19 августа в 4:05 на 295-м километре федеральной автодороги «Кавказ» — между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района Ставропольского края.



По предварительным данным, водитель автобуса Setra, в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.

В аварии погибли два человека — граждане России и Грузии. Еще 26 пассажиров пострадали. В больницы доставлены 17 человек, включая пятерых детей.

В пункт временного размещения доставили 20 человек, в том числе троих детей. Для перевозки пассажиров выделили автобус, сообщает ТАСС.

Пассажиров, которые не пострадали в ДТП, отправили в Краснодар, сообщает «Интерфакс».

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