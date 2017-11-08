На строительство Новороссийского транспортного узла выделят 1,7 млрд рублей

ГК «Автодор» ищет подрядчика на строительство автомобильной развязки на Сухумийском шоссе.

Ее планируют построить в районе Новороссийского судоремонтного завода. Авторазвязку возведут в рамках проекта развития Новороссийского транспортного узла.

Стоимость объекта оценили в 1,7 млрд рублей. Деньги планируют выделить из федерального бюджета. Победителя тендера выберут 4 декабря. Согласно проекту, расчетная скорость движения по четырехполосной трассе составит 60 км/ч. Всего возведут две очереди. На первом этапе в течение года реконструируют участок Сухумийского шоссе и создадут транспортную развязку по одноуровневому типу «вытянутое кольцо».

Строительство второй очереди займет еще один год. За это время возведут путепровод на транспортной развязке в разных уровнях. Ожидается, что это обеспечит пропуск транзитного транспорта в направлении трассы М4 «Дон», сообщает РБК.

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