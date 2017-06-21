На строительство пешеходных переходов на трассе М4 «Дон» выделили 71,2 млн рублей

На палатном участке трассы М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска планируют построить надземные пешеходные переходы. На их создание выделили 71,2 млн рублей.

Заявка ООО «Дорожно-инвестиционная компания» на проведение открытого одноэтапного конкурса размещена на сайте российской электронной площадки «РТС Тендер». Заявки будут рассмотрены 7 июля. Итоги аукциона подведут 13 июля.

Строительство пешеходных переходов будет проходить в рамках комплексного обустройства, реконструкции, содержания, ремонта, в том числе капитального, а также эксплуатации на платной основе трассы М4 «Дон» от Москвы до Новороссийска, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участок федеральной трассы М4 «Дон» с 1091,6 км по 1119 км от Ростова до границы с Краснодарским краем планируют начать эксплуатировать в платном режиме в октябре.

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