На субботнике в краснодарском поселке Лорис высадили 55 деревьев

10 ноября в 11:53

Там завершается благоустройство 9 га внутридомовой территории, объединяющей 14 многоквартирных домов.

Глава Краснодара Евгений Первышов 10 ноября принял участие в субботнике, который организовали жители домов. Вместе они высадили 55 деревьев, провели очистку территории.

«Правильное решение — делать комплексное благоустройство больших территорий, когда преображается целый квартал из 10-15 домов. Уже сейчас видно, насколько качественно изменились дворы. Получается современная парковая территория, где можно будет с комфортом отдохнуть и провести время детям и взрослым», — сказал Первышов.

Большая часть работ по благоустройству уже выполнена. Сделано травмобезопасное покрытие спортивных площадок, установлена часть оборудования, столбы регулируемого освещения со светодиодными лампами. Завершается асфальтирование проездов и укладка плитки на тротуарах, заканчивают установку детского и спортивного оборудования, лавочек.

Удалось также сделать небольшую зеленую зону на месте пустыря рядом со школой № 74. На месте старых гаражей установии многофункциональную спортивную площадку. Во дворах расширили проезды и тротуары, оборудовали дополнительные парковочные места.

На центральной площадке смонтировали детский игровой комплекс «Фрегат» — один из самых больших и современных в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации города.

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