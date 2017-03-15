style=»width: 100%;»> На свалку на Кубани отправили немецкий сыр

На рынке Крымска сотрудники краевого управления Россельхознадзора обнаружили в продаже санкционную продукцию. Кубанцам предлагали купить немецкий сыр, ввоз которого в нашу страну запрещен. Всего на реализацию продавцы выставили 2,5 килограмма попадавшего под эмбарго товара.

При этом у сыра не было каких-либо товарно-сопроводительных документов. Его изъяли и отправили на свалку, где и уничтожили, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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