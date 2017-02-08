style=»width: 100%;»> На судне «Генерал Асланов» в Ейск привезли картофель с вредителями

В морском порту Ейска на судне «Генерал Асланов» инспекторы краевого управления Россельхознадзора обнаружили 23 килограмма картофеля, зараженного опасным вредителем. В овощах нашли живую куколку карантинного для России объекта — картофельной моли. От него страдает урожай клубней, томат, перец, баклажаны и табак.

Зараженный картофель нашли в продуктах питания экипажа корабля, прибывшего из Турции. Овощи было решено опечатать и запретить их использовать до выхода судна из территориальных вод России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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