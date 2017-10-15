На Тамани начались Лермонтовские дни

В Темрюкском районе 15 октября стартовал цикл мероприятий, посвященных памяти Михаила Лермонтова. Со дня рождения поэта исполнилось 203 года.

Каждое учреждение культуры района по-своему почтит его память. В библиотеках пройдут творческие встречи, круглые столы и выставки.

В сентябре 1837 года Михаил Лермонтов посетил Тамань. В память об этом межпоселенческая библиотека при поддержке читателей, любителей поэзии, членов литературного клуба «Орфей», организовала выставку «Твое рождение поем…».

Посетителей экспозиции ждет встреча с поэтическим и художественным творчеством почитателей таланта Лермонтова. На выставке можно будет увидеть материалы, которые представляют элементы колорита той эпохи, современные подарочные издания с автографами авторов, рисунки, открытки и документы, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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