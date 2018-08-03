На Тамани нашли постройку V века до нашей эры с каменным фундаментом

При раскопках в Фанагории археологи обнаружили дом, поврежденный при пожаре.

Обнаружены нижние части стен большого дома, стоящего на каменном фундаменте. По словам экспертов — это редкость, так как в древней Фанагории был дефицит строительного камня.

«Интересна планировка этой постройки, располагающейся ниже остатков дома. В здании было четыре помещения, расположенных г-образно, а от внутреннего угла этой постройки к северу и западу была вымостка двора, сложенная из обломков керамики и необработанных камней», — сообщается в группе экспедиции во «ВКонтакте».

Отвод воды с вымостки во время дождя осуществлялся при помощи водостока, сделанного из двух параллельных рядов булыжника, перекрытого плоскими камнями. Он тянулся вдоль переулка к югу, выходя на магистральную городскую улицу.

Через переулок от него к западу находится храм из сырцового кирпича, уничтоженного в пожаре середины V в. до н.э. Археологи начали его исследование. Установили, что найденная часть храма — это подвал. Здесь нашли много изделий из терракоты, две керамические эсхары (алтарики для возлияний), а также скопления раздавленных тарных амфор. Среди находок — фрагменты отделки интерьера: небольшие обломки стенной штукатурки на глиняной основе, окрашенные белой и красной красками.

В восточной части раскопа «Верхний город» археологи обнаружили первые следы стен башни оборонительной системы архаического времени.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Фанагории на месте древнего храма нашли терракотовую статуэтку.

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