На Тамани незнакомец попросил у девушки воды и обокрал ее

Сотрудники полиции Темрюкского района раскрыли кражу.

В дежурную часть отдела МВД России обратилась местная жительница. Девушка пояснила, что находилась во дворе своего дома, неизвестный мужчина обратился к ней и попросил стакан воды. После его ухода потерпевшая обнаружила пропажу сотового телефона, который стоил более 25 тыс. рублей.

Правоохранители составили ориентировку на розыск. Подозреваемого удалось задержать в момент сбыта похищенного телефона. В итоге 42-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Он пояснил, что воспользовался моментом, когда девушка зашла в дом, и украл ее телефон, который лежал на скамейке во дворе. Полицейские вернули телефон законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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