На Тамани создадут трехмерную модель античной Фанагории

Это стало возможно благодаря информации, полученной при изучении зданий, построенных первыми поселенцами в VI веке до н. э.

По словам замдиректора музея-заповедника «Фанагория» Сергей Остапенко, одна из задач — понять, как выглядел город в самый ранний период: какие были дома, как были расположены дворы и улицы. Все это планируют перенести в вид трехмерной модели.

«Любой человек сможет увидеть: вот тут был дом, тут — такая колонна, здесь таким был участок. Современные технологии позволяют это все увидеть, войти внутрь», — рассказал Остапенко.

Такую модель планируют разработать для самой древней части города — акрополя, расположенного на вершине холма, куда более 2,5 тыс. лет назад пришли греки, бежавшие из захваченного персами города Теос.

«Возможно, удастся сделать так, чтобы пользователь мог «гулять» по городу, видеть кварталы, прибрежную часть и, возможно, 3D-визуализацию находок — например, найденный постамент», — отметил замдиректора музея.

Сейчас идет сбор геоданных для проекта. Находки, полученные в процессе раскопок, визуализируют и включат в модель города. Ученые хотят воссоздать в компьютерном виде также и процесс раскопок, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», археологи установили причину гибели Фанагории в Х веке.

Фанагорийская экспедиция оцифрует археологические материалы с 1936 года.

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