На Тамани стартовал полевой сезон Фанагорийской археологической экспедиции

29 мая в 21:49

Работы начали в конце мая.

Сезон продлится до конца лета. Участие в раскопках примут около 200 человек: научные сотрудники Института археологии РАН, других научных и учебных центров страны, студенты и волонтеры.

В этом году исследования Фанагории продолжат на площади около 3 тыс. кв. м: на Верхнем и Нижнем плато, в Восточном некрополе, отдельных курганах, а также под водой.

В течение года в здании Научного центра «Фанагория» пройдут два научных семинара ИА РАН и международный симпозиум «Античное наследие Кубани», сообщается на сайте античного памятника «Фанагория».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», территория научно-культурного центра «Фанагория» составляет более 700 га. Он входит в состав постоянно действующей базы Фанагорийской археологической экспедиции, где круглогодично проводятся научные исследования и ведутся археологические раскопки. Центр планируется развивать как полноценный объект турпоказа. За лето 2017 года его посетили более 2 тыс. человек.

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