На Тамани в грязевом вулкане палеонтологи нашли остатки 120 слонов и носорогов

Их обнаружили во время раскопок древнего памятника Синяя Балка в Темрюкском районе, которые ведутся уже несколько десятилетий.

Последние десять лет там работают ученые Южного научного центра РАН, Азовского музея-заповедника, а также археологи и палеонтологи из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Недавно были обобщены результаты: на территории данного берегового склона за все время раскопок были обнаружены костные остатки не менее 85 особей слонов и не менее 36 особей эласмотериев — древних носорогов, которые погибли за относительно короткий период времени», — рассказал ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Вадим Титов.

По мнению палеонтологов, уникальное по насыщенности материалом место сформировалось в районе кальдеры грязевого вулкана, куда слоны и носороги приходили для принятия грязевых ванн и водопоя. Часть из них погибла, увязая в грязи или от ядовитых выбросов вулкана.

«Кроме того, в этом году мы также обнаружили там косточку саблезубой кошки, что подтверждает предположение о гибели отдельных гигантов от клыков этих хищников», — добавил он.

Кроме костных остатков животных, археологи обнаружили там примитивные каменные орудия труда древнейшего человека. Возраст объекта оценили в 1,2-1,4 млн лет. Это свидетельствует о том, что один из путей расселения древних людей из Африки по территории Евразии пролегал через территорию современного Кавказа.

«Мы надеемся, что наряду с орудиями труда олдованской культуры нам удастся обнаружить там останки Homo ergaster или Homo erectus, а также остатки молодых особей эласмотериев, которые пока не описаны наукой», — заключил Титов.

Сейчас раскопки грязевого вулкана еще продолжаются, однако в связи с тем, что памятник находится в зоне активной береговой абразии, уже через три года он может быть утрачен, сообщает РИА «Новости».

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