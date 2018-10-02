На таможне в Темрюке установили новый инспекционно-досмотровый комплекс

Теперь время досмотра одного грузовика составляет менее двух с половиной минут.

Комплекс позволяет проводить досмотр транспорта с высокоточным распознаванием материалов и оценочным взвешиванием всего перевозимого груза или его части, соощили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Ростеха».

Комплекс распознает четыре группы материалов — органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, и способен дистанционно оценить вес всей товарной партии или ее части.

«Разработка досмотровых комплексов нового поколения — пример быстрого внедрения самых современных достижений науки в промышленность. Особенностью данного ИДК является высокая проникающая способность и контрастная чувствительность сканеров, что позволяет формировать более четкую картинку на экране оператора при досмотре грузов. Такая опция является уникальной для досмотровых комплексов», — отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Кроме ИДК для контроля автомобильных грузов созданы также стационарная модификация для контроля железнодорожных вагонов и мобильный комплекс контроля, размещенный на автотранспортном средстве.

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