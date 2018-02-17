На таможне задержали микроавтобус с обезьянами и носухами, которых нелегально везли из Сочи

Таможенники Ростовской области 15 февраля пресекли незаконную перевозку партии животных из Сочи.

Поздним вечером на трассе М4 «Дон» сотрудники Южной оперативной таможни при досмотре микроавтобуса Ford обнаружили 33 обезьян и восемь носух, запертых в клетках и переносках.

Перевозимые обезьяны были нескольких видов: зеленая мартышка в возрасте от года до трех лет (27 особей), мартышка-гусар в возрасте от двух до трех лет (четыре особи), дрил — исчезающий вид приматов из семейства мартышковых, в возрасте от двух до трех лет (две особи).

Животных перевозили из Сочи в Москву без разрешительных ветеринарно-сопроводительных документов. По словам перевозчика, зверей должны были доставить в частный зоопарк в Москве. Животные были конфискованы и переданы на временное содержание в Ростовский зоопарк.

В настоящее время ведутся проверочные мероприятия, в ходе которых будет установлено, откуда родом изъятые животные, в каком состоянии здоровья находятся, а также не относятся ли они к исчезающим видам, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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