В результате происшествий 5 января погибших и пострадавших нет.
В первый раз на пульт диспетчера 01 заявка поступила в 4:34. На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России. Выяснилось, что произошло возгорание будки управления каруселью, размещенной на Театральной площади в течение новогодних праздников.
Пожар площадью 2 кв. м ликвидировали в 4:47. В тушении пожара принимали участие восемь человек и две единицы техники.
«Во второй раз заявка поступила в 14:06, на площадь прибыли 13 человек, четыре единицы техники. В 14:14 спасатели обследовали место происшествия. Установлено, что произошло короткое замыкание кабеля подземной электрощитовой без последующего горения», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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