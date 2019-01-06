В результате происшествий 5 января погибших и пострадавших нет.

В первый раз на пульт диспетчера 01 заявка поступила в 4:34. На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России. Выяснилось, что произошло возгорание будки управления каруселью, размещенной на Театральной площади в течение новогодних праздников.

Пожар площадью 2 кв. м ликвидировали в 4:47. В тушении пожара принимали участие восемь человек и две единицы техники.

«Во второй раз заявка поступила в 14:06, на площадь прибыли 13 человек, четыре единицы техники. В 14:14 спасатели обследовали место происшествия. Установлено, что произошло короткое замыкание кабеля подземной электрощитовой без последующего горения», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 5 Янв 2019 в 7:31 PST

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