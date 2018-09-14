На Театральной площади Краснодара начали монтаж главной сцены Дня города

На ней 22 и 23 сентября состоятся основные концерты.

Протяженность сцены составит около 70 м. По периметру установят светодиодные экраны общей площадью более 300 кв. м. Для них подготовили специальное видео-оформление праздничного концерта. На экранах также будет идти трансляция происходящего на сцене. Все работы по монтажу завершат накануне праздника.

«Каждый год мы стараемся сделать День города максимально интересным для горожан и гостей праздника. Главная сцена — центральное место празднования. Для ее создания привлекли опытных специалистов, будут использованы современные звуковые, световые и визуальные технологии», — сказал заместитель главы города Дмитрий Логвиненко.

С афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Краснодара из-за Дня города ограничат движение транспорта.

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