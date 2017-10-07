На Театральной площади Краснодара пройдет спортивный праздник

С 16:00 7 октября на главной площади кубанской столицы стартуют соревнования и показательные выступления по силовым, ударным и игровым видам спорта, а также фестиваль «ГТО — одна страна, одна команда».

«В ходе спортивного праздника, который будет интересен всем горожанам, спортсмены краевого центра продемонстрируют свое мастерство и достижения. Он проводится в поддержку занятий физической культурой и здорового образа жизни. Мы приглашаем всех, кто дружен со спортом, стать участником мероприятия», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Для проведения спортивных состязаний на площади оборудуют площадки для футбола, баскетбола, ринги и зону для сдачи норм ГТО. Также будут вручены золотые значки тем, кто уже выполнил нормативы.

Ожидается, что в физкультурно-спортивном празднике примут участие около 1,5 тыс. человек, в том числе — спортсмены и воспитанники краевых и городских спортивных учреждений, школ и клубов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник