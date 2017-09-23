На Театральной площади прошла церемония поднятия флага Краснодара

23 сентября в 15:24

Торжественное мероприятие провели в честь 224-летия города.

В церемонии приняли участие мэр Краснодара Евгений Первышов, председатель городской думы Вера Галушко, представители иностранных делегаций, жители и гости города.

Полотнище флага Краснодара внесли на площадь казаки Почетного караула Екатеринодарского районного казачьего общества. Размер флага — 10 на 15 м, площадь — 150 кв. м. Во время подъема флага прозвучал гимн города в исполнении Кубанского духового оркестра, ансамбля казачьей песни «Криница» и вокально-хореографического ансамбля «Родник», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на Театральной площади установлен самый высокий в крае флагшток. Его высота — 42 м. Впервые флаг Краснодарского края на нем подняли в апреле2014 года.

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