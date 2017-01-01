На Театральной площади Новый год встретили более 12 тыс. краснодарцев

В Краснодаре на Театральной площади 31 декабря Новый год встретили более 12 тыс. горожан.

Для них показали ­­музыкально-театрализованное представление «В объятиях Солнца и Луны». В 23:55 с наступающим 2017 годом краснодарцев в режиме видеообращения поздравил мэр Евгений Первышов.

«Новый 2017-й год наступит совсем скоро. Новый год — любимый и добрый праздник. Это всегда волшебная ночь, когда мы стараемся подарить чудо нашим детям, создать хорошее настроение близким, собраться в кругу родных людей. Встречая Новый год, мы думаем о самом лучшем. Надеемся и верим, что все будет хорошо. Эта вера в лучшее — очень важна. Это наше стремление, наши цели. Конечно, проблемы сами собой не исчезнут, они есть и будут. Но самое главное, чтобы у нас с вами было искреннее желание бороться и справляться с трудностями, и решать проблемы, которые ставит перед нами жизнь. Вместе мы сможем многое, я в этом нисколько не сомневаюсь», — сказал глава города.

Затем показали видеообращение председателя городской думы Краснодара Веры Галушко.

«С последним ударом курантов начинается новый отсчет времени, новый этап в судьбе нашей страны, края, любимого Краснодара и каждого из нас. Будущее зависит от общих усилий, и хочется, чтобы наступающий год стал временем созидания и новых достижений. Вместе, доверяя друг другу, мы справимся с любыми задачами», — сказала Галушко.

В первые минуты Нового года все прсутствующие на площади увидели фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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