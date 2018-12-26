Благотворительная акция пройдет 26 декабря.

Весь день в эфире ведущие и волонтеры фонда «Край Добра» будут знакомить зрителей с детьми, которым нужна помощь. Мальчиков и девочек с непростыми историями и сложными диагнозами пригласили в студию «Кубань 24».

Подопечные фонда ждут вашей помощи и поддержки не только в Новый год. Сделать доброе дело просто: нужно отправить короткое СМС со словом «Счастье» на номер 7715, через пробел указав любую сумму, или зайти на сайт благотворительного фонда и нажать на кнопку в виде сердца. Даже небольшое пожертвование может спасти чью-то жизнь.

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