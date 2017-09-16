На телеканале «Кубань 24» завершилась акция #МойКрайМояСемья

Жители региона в социальных сетях в преддверии 80-летия Краснодарского края выкладывали фото- и видеоистории жизни своих родных и близких. Они рассказывали о том, чем жила Кубань, какой ее помнят родители, бабушки и дедушки.

Телеканал представил три наиболее интересных снимка, которыми поделились краснодарцы в рамках акции.

Первую фотографию выложил Юрий Степанов с подписью: «На фото мой отец, стратегический ракетчик. Я всегда гордился его секретной работой, но снимков отца со стартующими из шахт баллистическими ракетами не нашлось по той причине, что их в то время не существовало в природе».

В 1967 году отец Юрия, будучи курсантом Серпуховского ракетного училища, на военную стипендию отправился с друзьями отдыхать в Сочи. Фотография с петухом была сделана в дендрарии.

На следующих фотографиях от автора Виктории Спичкиной мы видим кореновское кафе «Турист» в 80-х. Подпись звучала так: «А в «Туристе», кстати, до сих пор продают торты с кремовыми розами и котлеты!»

Читатели и телезрители могут делиться историями жизни своих близких на Кубани. Телеканал «Кубань 24» обязательно покажет самые интересные материалы в эфире и в социальных сетях.

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