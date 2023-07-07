На территории древнего Аксикентского памятника началось строительство четырех музеев под открытым небом

Аким Наманганской области Шавкат Абдураззоков перед началом строительных работ в рамках данного проекта посетил Аксикентский археологический памятник-комплекс в Торакорганском районе.

– Аксикент – наше большое богатство. Древняя история похоронена под землей. Если мы эффективно используем его возможности, мы можем увеличить туристический потенциал региона и поток иностранных туристов в пять-десять раз. С сегодняшнего дня мы начнем первый этап очень большого проекта, который предстоит реализовать здесь – строительство музеев под открытым небом в четырех обнаруженных археологами объектах, – сказал глава региона.

Планируется соединить древнее село Ахсикент и село Ахси у реки и построить крупный туристический комплекс.

Ахсикент был основан в 3 веке до н.э., он был столицей древнего государства Фергана, Великий шелковый путь, был одним из главных городов В исторических источниках, в частности, в «Бобурноме», много написано об особом значении этого города. С давних времен здесь находился подземный водный объект, поэтому он считался удобным для обороны. Город состоял из Арка, внутреннего и внешнего города. В свое время здесь развивались такие ремесла, как стекольное, гончарное, кузнечное и оружейное дело.

Губернатор области осмотрел территорию памятника и пообщался с археологами. Он дал свои рекомендации по текущим проектам.