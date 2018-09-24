На территории КубГУ построят храм святых Кирилла и Мефодия

Указ о создании прихода подписал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Настоятель будущего храма протоиерей Павел Романенко провел несколько служб рядом с местом возведения.

Эскизов и макетов будущей церкви пока нет, но известно, что ее построят в древнерусском стиле. На площадке также ведутся работы по изготовлению поклонного креста, который установят перед храмом.

К 2020 году планируют возвести как минимум коробку будущего здания, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

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