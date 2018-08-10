На территории сочинского нацпарка начали ликвидацию самостроев

Парк, допустивший нарушения, оштрафовали на 300 тыс. рублей.

На территории туристической тропы «Аишхо» на особо охраняемых природных территориях начался снос самостроев.

Сочинский нацпарк допустил устройство и оборудование деревянных, металлических конструкций, одноэтажных и двухэтажных домов отдыха, предназначенных для временного проживания граждан.

Руководству нацпарка выдали предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природоохранных требований до 22 октября 2018 года.

В отношении ФГБУ «Сочинский национальный парк» возбуждили производство по делу ст.8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»), сообщает «Интерфакс».

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