На торги выставили имущество апшеронского завода «Лессельмаш»

Лоты оценили в 249,4 млн рублей.

Торги объявил конкурсный управляющий Сергей Горшенев в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края, который признал ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш»» банкротом.

Организатор торгов ООО «Тандем-Проект» реализует на аукционе заложенное в АО «Россельхозбанк» недвижимое имущество. В качестве лотов представлены здания цехов, заводоуправления, гаража на 30 автомашин, котельной, кузнечно-термического участка, общежития, а также права аренды земельных участков. На продажу также выставлены 169 единиц специальной техники и оборудования, а также не залоговое имущество в виде доли в размере 94,87% в уставном капитале ООО «Апшеронский машиностроительный завод», пишет «Коммерсантъ».

Вернуться на ленту

Источник