На торги выставили имущество краснодарского банка «Крыловский»

ГК «Агентство по страхованию вкладов» объявило о проведении торгов по продаже движимого и недвижимого имущества АО «Крыловский».

Выставлены восемь лотов, начальная максимальная цена которых составила 167,6 млн рублей. На торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений, которые назначены на 28 августа, выставлена недвижимость в Сочи на сумму 29,7 млн рублей, нежилые помещения в Московской области на 62 млн рублей, административное здание в станице Крыловской на Кубани — 38 млн рублей.

В августе 2017-го Центральный банк РФ в лице Южного главного управления подал в Арбитражный суд края заявление о признании АО АКБ «Крыловский» банкротом. ЦБ РФ запретил банку принимать вклады и отозвал у него лицензию.

В сентябре 2017-го следственные органы края возбудили уголовное дело по факту фальсификаций финансовых документов банка. По версии правоохранительных органов, в июле 2017 года руководство и сотрудники банка внесли заведомо недостоверные сведения о сделках, об обязательствах и финансовом положении организации.

Во время проведения ревизии были установлены расхождения данных бухгалтерского учета с фактическим остатком средств и кассовыми документами в сумме, превышающей 6,1 млрд рублей. В том же месяце Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «Крыловский» банкротом и вынес решение об открытии конкурсного производства.

Банк «Крыловский» был образован в 1990 году на базе Крыловского отделения Агропромбанка СССР в качестве товарищества с ограниченной ответственностью. В 1999-м товарищество было преобразовано в коммерческий банк «Крыловский», сообщает «РБК Краснодар».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник