На трассе Краснодар — Темрюк проведут масштабную реконструкцию

Этот участок по решению правительства России включили в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дело в том, что после открытия Крымского моста увеличилась и нагрузка на дорогу от Краснодара до Темрюка. После обновления трассы добраться из краевой столицы до моста можно будет в полтора раза быстрее. На дорогу уйдет чуть меньше двух часов.

«По сути, строительство дороги начнется заново, что потребует значительных финансовых вложений. Очевидно, что за свои средства провести необходимую реконструкцию трассы, соответствующую транспортно-эксплуатационным характеристикам, а это 136 км, не представляется возможным для края. Та сумма, которую озвучивают эксперты, порядка 90 млрд рублей, неподъемна для бюджета региона. Здесь мы рады поддержке правительства», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев считает, что с обновленной трассой появятся и дополнительные точки роста для экономики региона. По пути к Крымскому мосту будут развивать придорожный сервис для удобства туристов.

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