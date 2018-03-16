На трассе М-4 «Дон» возле Геленджика появятся две транспортные развязки

Площадки планируемого строительства в ходе объезда федеральных трасс 16 марта осмотрел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Первую развязку возведут на участке перед городом, в районе съездов на Дивноморское, Джанхот, Прасковеевку, Адербиевку и поселок Светлый. Проект предусматривает реконструкцию дороги от поворота перед поселком Светлым до улицы Луначарского в Геленджике. На участке протяженностью 3,5 км будет организовано шестиполосное движение.

Вторую развязку построят на выезде из Геленджика в сторону Новороссийска, где к федеральной дороге примыкают многочисленные съезды в жилые районы, микрорайон Голубая бухта, аэропорт. Участок в 4,3 км станет четырехполосным.

Директор краснодарского филиала госкомпании «Автодор» Николай Ильин сообщил, что сейчас завершается проектирование развязок, после прохождения государственной экспертизы компания сможет приступить к строительным работам.

«Геленджик — это одна из главных курортных территорий региона, в прошлом году здесь отдохнули более 4 млн туристов со всей страны. Нам важно, чтобы они не стояли в многокилометровых пробках на подъезде к городу», — акцентировал Вениамин Кондратьев.

При этом губернатор подчеркнул, что все дорожные работы должны вестись по графику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и руководители дорожных служб 16 марта обсудили развитие дорожной сети Новороссийска. Глава региона посетил участок капитального ремонта в Нижнебаканском сельском поселении.

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