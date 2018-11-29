На трассе между Кропоткиным и Армавиром из-за метели ограничена видимость

29 ноября в 19:50

Произошло резкое ухудшение погодных условий на участке федеральной трассы Р-217 «Кавказ».

На 99 км — 160 км от Кропоткина до реки Уруп, в направлении Ставропольского края, наблюдается метель с порывами ветра до 28 м/с, при температуре -4 °С на проезжей части формируются снежные переметы, видимость снижена до 400 м.

На работах по расчистке покрытия на участке задействовано шесть единиц спецтехники, проводится обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.

ФКУ Упрдор «Черноморье» просит водителей, особенно большегрузного транспорта, по возможности воздержаться от поездок.

Тем автомобилистам, кто уже находится в пути, рекомендуется движение с учетом текущих погодных условий со скоростью не выше 50 км/ч, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде.

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