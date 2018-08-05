На трассе под Новороссийском мусоровоз столкнулся с легковушкой

ДТП произошло утром 5 августа на трассе в районе села Васильевка.

Как сообщают очевидцы, мусоровоз и ВАЗ-2107 столкнулись практически лоб в лоб. Отечественный автомобиль смяло. Двух женщин, водителя и пассажирку ВАЗ-2107, госпитализировали.

Свидетели ДТП утверждают, что виновником аварии стали «жигули»: «семерку» занесло, а мусоровоз пытался уйти от удара.

В результате аварии дорога оказалась перекрыта, образовалась пробка, пишет «Наша газета Новороссийск».

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