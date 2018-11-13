На трассе Ростов — Краснодар из-за снега образовалась пробка в 18 километров

Автомобили движутся со скоростью 3-5 км/ч.
Затор образовался на трассе М4 «Дон» на участке от поселка Новоперсиановка до поворота на Шахты.
Движение на заснеженных участках регулируют инспекторы ДПС, сообщает privet-rostov.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 13 ноября выпал первый снег. В городе заготовили около 2 тыс. т смеси для посыпки тротуаров. Краснодар из-за снега встал в восьмибалльных пробках.
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