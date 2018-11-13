На трассе Ростов — Краснодар из-за снега образовалась пробка в 18 километров

Автомобили движутся со скоростью 3-5 км/ч.

Затор образовался на трассе М4 «Дон» на участке от поселка Новоперсиановка до поворота на Шахты.

Движение на заснеженных участках регулируют инспекторы ДПС, сообщает privet-rostov.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 13 ноября выпал первый снег. В городе заготовили около 2 тыс. т смеси для посыпки тротуаров. Краснодар из-за снега встал в восьмибалльных пробках.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник