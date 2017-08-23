На трассе Сочи — Дагомыс фура столкнулась с «семеркой»

На Мамайском перевале 23 августа водитель большегруза не смог рассчитать скорость на повороте.

Момент столкновения запечатлела камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как из-за поворота появляется многотонник, через мгновение его прицеп меняет траекторию и выезжает на полосу встречного движения прямо на отечественный автомобиль. Тяжелая фура смяла всю переднюю часть легковушки.

В результате этой аварии никто не пострадал, однако на Мамайском перевале в Сочи в считанные секунды образовалась многокилометровая пробка.

С начала года в стране произошло более 86 тыс. автомобильных аварий, в которых погибли или пострадали люди. Если сравнить с 2016 годом, количество ДТП снизилось, но всего на 6%.

Распространенная причина столкновений на трассах — алкоголь. Каждое пятое ДТП произошло по вине пьяного водителя. На второй строчке рейтинга — выезд на встречную полосу, в том числе и там, где знаки разрешают обгон. Такие аварии автоинспекторы называют самыми травмоопасными. Из общего числа летальных исходов в лобовом столкновении погиб каждый пятый. Много аварий происходит из-за того, что водители игнорируют или не замечают знаки очередности проезда и не уступают дорогу там, где должны.

Самые распространенные причины ДТП:

— по вине пьяного водителя

— выезд на встречную полосу

— нарушение очередности проезда

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