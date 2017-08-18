На трассе Старокорсунская — Динская отремонтируют железнодорожный переезд

Работы будут проводить 21 августа с 8:30 до 16:30.

Ремонт организовывает дирекция инфраструктуры — Краснодарская дистанция пути (Филиал ОФО «РЖД»).

«Железнодорожники организуют аварийные работы по дефектоскопии железнодорожного полотна со снятием переездного настила на переезде 111 км перегона Васюринская — Стопятый автодороги Старокорсунская — Динская в черте Карасунского округа Краснодара», — сообщили в департаменте транспорта и организации дорожного движения администрации краевого центра.

Во время работ будут поочередно перекрывать полосы движения для машин, пропуск машин будет осуществлять регулировщик. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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