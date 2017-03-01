На трассе в Горячем Ключе ввели режим ЧС из-за сошедшего оползня

Глава Горячего Ключа Иван Федоровский 1 марта распорядился ввести режим локальной ЧС на участке краевой трассы на подъезде к селу Фанагорийскому из-за сошедшего оползня.

Федоровский провел выездное совещание с представителями краевого дорожно-строительного управления № 1 и службы ГО и ЧС.

«Оползень грозит отрезать жителям сел путь к трассе. Этого нельзя допустить. Другой дороги нет, значит предпринимать срочные меры необходимо здесь и сейчас», — заявил Федоровский.

Эта дорога — единственный подъезд к селам Фанагорийскому, Безымянному, Поднависле. Однако содержать и ремонтировать ее должно краевое дорожное управление, так как это их подведомственная территория, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Глава города поручил предпринять срочные меры для остановки оползня и организовать временный объезд участка. Дорожники начали завозить гравийно-песчаную смесь, чтобы задержать сход земли.

Временный объезд на случай ЧС планируют организовать ближе к горе на противоположной стороне дороги. Ситуацию под свой контроль взял глава города.

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