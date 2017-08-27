На трассе в Сочи возведут противопаводкое сооружение

Во время работ на двое суток будет закрыт правый съезд с совмещенной дороги Адлер — «Альпика-Сервис» на нулевом километре в направлении центра города.

Движение будет ограничено в связи с проведением работ по обустройству противопаводкового сооружения. Оно должно исключить угрозу переполнения регулирующего пруда и подтопление бетонного лотка основного хода участка Адлер – Веселое на трассе А147, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Транспорту, следующему из Красной Поляны в сторону центра Сочи, следует повернуть на съезде влево — в направление Псоу — и развернуться на транспортной развязке «Западная», расположенной на въезде в Олимпийский парк.

Прежняя схема движения будет восстановлена в 6:00 28 августа.

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