На Тургеневском мосту Краснодара частично ограничили движение

Улицу Тургенева отремонтируют раньше срока. Такую информацию 27 августа опубликовали на официальном сайте администрации Краснодара.

Движение автомобилей планируют возобновить к 25 сентября. Ремонтные бригады покинули перекресток Тургенева и Гагарина. Произошло это с опозданием на четыре дня. Ранее открыть пересечение планировали 23 августа, но помешали сети водоснабжения, их тоже пришлось обновить.

В ночь с 28 на 29 августа строители перейдут к последнему аккорду реконструкции — они заблокируют перекресток Тургенева и Красных Партизан. Меньше чем за месяц монтажникам нужно заасфальтировать все шесть кварталов.

Ранее закончить реконструкцию главной улицы Фестивального микрорайона специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства обещали к 1 октября. Потом прогнозировали продление сроков ремонта. Но, похоже, теперь смотрят на улицу с оптимизмом.

Тем, кто каждый день добирается на работу через Тургеневский мост, в ближайшие две недели нужно искать альтернативные пути объезда или закладывать дополнительное время на дорогу. Путепровод 27 августа частично перекрыли. Движение транспорта регулировали автоинспекторы.

«В связи с укладкой коммуникаций на Тургеневском мосту временно ограниченно движение транспортных средств. В связи с чем въезд в Краснодар и выезд осуществляются по одной полосе в каждом направлении», — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД РФ по Краснодару Наталья Ляшенко.

Первый этап работ дорожники начали на участке возле контрольно-пропускного пункта ГИБДД. С самого утра по путепроводу в сторону центра Краснодара машины ехали со скоростью максимум 3 км/час.

Когда рабочие закончат ремонт на двух полосах в сторону Республики Адыгея, перейдут на соседние по направлению в центр Краснодара. Предупреждают о ремонте дополнительные дорожные знаки. Завершить работу на мосту планируется к 9 сентября.

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