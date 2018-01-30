На Тургеневском мосту в Краснодаре осталось нанести дорожную разметку

Дорожные рабочие и техника покинут мост в ночь с 30 на 31 января. Для движения станут доступны все полосы.

Об этом заявили в департаменте строительства Краснодара. Там рассказали, что все работы уже завершены, на мосту заменены четыре наиболее изношенных температурных шва, уложена гидроизоляция и восстановлено асфальтобетонное покрытие. Мост запустят на день раньше обещанного.

«Сейчас идут последние штрихи окончания работ. Ночью снимут все знаки по изменению организации дорожного движения. И с утра 31 января проезжая часть Тургеневского моста по всей ширине будет открыта для движения», — рассказал заместитель директора департамента строительства Краснодара Борис Сухов.

Осталось нанести дорожную разметку. Но при более благоприятных погодных условиях.

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