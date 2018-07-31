На туры в Сочи и Анапу понизились цены

При этом ряд европейских направлений в конце лета подорожал.

Средняя стоимость на пакетные туры с вылетом 18 августа в Сочи, Анапу и Крым упала по сравнению с началом месяца. Наименьшее снижение за две недели продемонстрировал Сочи — 3,3%, сильнее понизились средние цены на Анапу — на 17% и в Крым — на 30%.

На первом месте рейтинга самых доступных направлений находится Крым, куда на неделю по турпутевке можно улететь минимум за 28 тыс. 760 рублей. На втором месте расположилась Греция — 38 тыс. 980 рублей, на третьем — Анапа (39 тыс. 950 рублей). Замкнули пятерку Турция и Сочи.

Из зарубежных направлений средняя цена существенно поднялась на туры по Черногории, Испании, Таиланду, Кипру. При этом стоимость туров в Турцию понизилась на 21%. Также уменьшились средние цены и на путешествие в Грецию, Болгарию и Тунис, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник