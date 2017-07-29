На участке от Анапы до Джубги ожидается формирование смерчей над морем

Объявлено экстренное предупреждение на 29 июля.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС», опасность формирования смерчей имеется уже в ближайшие часы и до конца дня.

МЧС рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности. Если смерч застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. Если ураган, буря или смерч застали вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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