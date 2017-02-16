На участке трассы Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск введут реверсивное движение

16 февраля в 09:57

На участке автомобильной дороги А-160 Майкоп — Усть-Лабинск —Кореновск от 88+842 до 100+000 км ввели реверсивное движение из-за ремонта.

Согласно календарному графику производства работ, с 18 по 28 февраля реверсивное движение будет организовано на участке ПК 59+92,24 (км 94+834). С 1 марта по 15 марта — на ПК 73+79,99 (км 96+222). С 16 марта по 31 марта — на ПК 106+82 (км 99+524). С 1 апреля по 15 апреля — на ПК 18+23 (км 90+665).

Водителя рекомендуют при необходимости выбирать альтернативные пути объезда.

«На этом участке проведут переустройство водопропускных труб с полной разборкой существующей дорожной одежды автомобильной дороги с организацией реверсивного движения», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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