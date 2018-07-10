На участке улицы Новокузнечной в Краснодаре запретят парковку

Организация дорожного движения изменится с 1 августа.

Знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят от улицы Базовской до Леваневского. Этот участок Новокузнечной представляет собой гравийную дорогу с двусторонним движением.

«Любой припаркованный здесь автомобиль мешает проезду, что сказывается на пропускной способности улицы», — отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, запрет на парковку автомобилей улучшит пропускную способность улицы и повысит уровень безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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