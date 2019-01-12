На юге Кубани 11 января потеплеет до 13 °C

10 января в 18:00

Местами прогнозируют осадки в виде дождя, по северной половине и юго-восточным предгорьям с мокрым снегом, налипание снега, гололед, утром и днем по западной половине края в отдельных пунктах сильные осадки.

Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами 13-18 м/с, днем в отдельных пунктах до 22 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, по северу и востоку края 0…-5 °С, днем 6-11 °С, местами по югу до 13 °С. На Черноморском побережье ночью 3-8 °С, днем 8-13 °С.

В Краснодаре утром и днем временами дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, днем временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 9-11 °С.

Сочи +10…+12 °C временами дождь

Туапсе +11…+13 °C временами дождь

Геленджик +11…+13 °C временами дождь

Новороссийск +10…+12 °C временами дождь

Анапа +10…+12 °C временами дождь

Крымск +10…+12 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +10…+12 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск +6…+8 °C временами дождь

Ейск +6…+8 °C временами дождь

Тихорецк +6…+8 °C временами дождь

Кропоткин +6…+8 °C временами дождь

Армавир +7…+9 °C временами дождь

Лабинск +7…+9 °С временами дождь

Белореченск +10…+12 °C временами дождь

Горячий Ключ +10…+12 °C временами дождь

Краснодар +9…+11 °C временами дождь