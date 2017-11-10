На Украине обнародовали зарплату Петра Порошенко за октябрь

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на администрацию главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко получил за октябрь 28 тыс. гривен (более 62,1 тыс. рублей).

Из этой суммы налог на доходы физических лиц и военный сбор составили 5,4 тыс. гривен (около 11,9 тыс. рублей). Отмечается, что зарплата украинского президента перечисляется на благотворительные цели.

Петр Порошенко — бизнесмен, владелец кондитерской компании Roshen, его капитал оценивают в 1 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

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