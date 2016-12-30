На Украине ограничили ввоз российских книг

Президент Украины Петр Порошенко в декабре подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания».

Документ был принят 8 декабря Верховной радой. Он вносит изменения в законы «О печатных СМИ (прессе) на Украине», «Об издательском деле», «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности».

Согласно нововведениям, запрещается использование печатных СМИ и книг «для призывов к захвату власти, насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности Украины», пропаганды войны, насилия и жестокости, разжигания расовой, национальной, религиозной вражды. Вводится запрет на пропаганду в печатной продукции коммунистического, тоталитарного, национал-социалистического режимов и их символики, популяризацию или пропаганду органов «государства-агрессора», работников советских органов госбезопасности.

В случае распространения запрещенной продукции она будет изымать, а к нарушителям применяется административный штраф.

В прошлом году Украина уже вводила запрет на ряд книг российских авторов. В список вошло 38 изданий, в том книги Николая Старикова «Украина. Хаос и революция — оружие доллара», Андрея Фурсова «Холодный восточный ветер русской весны», Эдуарда Лимонова «Киев капут», Сергея Глазьева «Катастрофа. От американской войны к мировой войне», передает ТАСС.

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