В 15:00 по московскому времени 26 декабря истек 30-дневный срок военного положения в нескольких областях Украины.

Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он гарантировал, что президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года, и заверил, что за прошедший месяц Киев смог добиться значительных успехов. Среди них — единогласная поддержка продления существующих санкций против России и появившаяся инициатива о введении новых — за действия в Азовском море. Кроме того, Порошенко пообещал ввести собственные, украинские санкции — против депутатов Госдумы РФ и ряда российских предприятий.

Петр Порошенко объявил, что военное положение не будет продлеваться.

«Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех слагаемых текущей ситуации с безопасностью в стране», — сказал он.

По его мнению, «российская угроза» остается.

«Я буду с вами откровенен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную раду продолжить военное положение», — цитирует президента Украины «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

После инцидента в Керченском проливе некоторым категориям россиян могут ограничить въезд на Украину. Президент Украины Порошенко 26 ноября подписал указ о введении военного положения.

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