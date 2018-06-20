На улицах Московской и Зиповской в Краснодаре откроют фермерский двор

Там сносят самовольные постройки. Работа займет несколько дней. В списке на демонтаж — десять павильонов и платежный терминал. Все они стоят на городской земле незаконно.

«Администрация размещала уведомление о демонтаже данных объектов, однако, как мы видим, требования предпринимателями исполнены не были. Поэтому демонтаж проводится силами уполномоченного органа», — сказал заместитель начальника управления муниципального контроля Краснодара Артем Губский.

Все киоски вывезут на спецплощадку ответственного хранения. Оттуда хозяева бизнеса смогут забрать конструкции, но только после того, как оплатят городу все работы по сносу. Освободившуюся площадку расчистят, приведут в порядок тротуары, благоустроят торговые ряды, а потом откроют фермерский дворик. Там свои продукты смогут продавать сельхозпроизводители Краснодара или других районов края.

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