На улицах Сочи эвакуаторы начали работать по новой схеме

Администрация города вместе с сотрудниками ГИБДД разработала новые условия организации дорожного движения.

За основу был взят так называемый золотой квадрат, который в будущем должен стать «чистым»: улицы Конституции, Роз, Воровского, Островского и Горького, часть Московской и Курортного проспекта. Там установили 27 знаков, демонтировали 24, еще восемь переместили. В итоге бесплатных парковочных мест стало больше на 50. В течение двух недель водители пользовались такой схемой дорожного движения и вносили предложение по корректировке, а с 31 июля на этом участке начали работать эвакуаторы.

Муниципалитет заключил договоры с эвакуационными службами и договорился о внедрении постоплаты их услуг. Таким образом, рассчитаться с эвакуаторщиками можно в течение 30 дней.

В дальнейшем такую же работу планируется провести на других улицах Сочи.

Для жителей и гостей курорта работает городской информационный портал, где представлена интерактивная карта. На ней нанесены знаки дорожного движения, платные и бесплатные парковки и штраф-стоянки, куда эвакуирован автомобиль, с указанием номера телефона. На карте также можно проложить маршрут до ближайших мест парковки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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