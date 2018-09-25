На улицах Сочи высадят 100 молодых эвкалиптов

Саженцы планируют посадить через месяц, когда начнется посадочный сезон.

Об этом сообщил заместитель директора городского департамента охраны окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Андрей Терехов.

Сейчас в городе в преддверии начала затяжных дождей и гроз убирают аварийные платаны, которые выявила экспертная комиссия.

«Деревья в стволовой и корневой части поражены плоским трутовиком и полностью сгнили. Такие платаны со временем теряют устойчивость. С целью обеспечения безопасности жителей и гостей города деревья были вырублены», — отметил Терехов.

Аварийные зеленые насаждения ликвидировали по улице Виноградной и на Курортном проспекте. Сейчас работу по уборке опасных деревьев также ведут в Адлере по улице Ленина в районе пансионата «Южный-2» и рядом с ЖК «Морская симфония», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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