На улице Котовского в Краснодаре возобновят двустороннее движение транспорта

Движение транспорта в двух направлениях от Северной до Калинина будет возобновлено с 00:00 10 октября.
«В связи с открытием движения на всем протяжении улицы Тургенева мы возвращаемся к прежней схеме организации дорожного движения на прилегающих к этой магистрали улицах», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
На Котовского установят дорожные знаки, регламентирующие движение транспорта по прежней схеме, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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