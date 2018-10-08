На улице Котовского в Краснодаре возобновят двустороннее движение транспорта

Движение транспорта в двух направлениях от Северной до Калинина будет возобновлено с 00:00 10 октября.

«В связи с открытием движения на всем протяжении улицы Тургенева мы возвращаемся к прежней схеме организации дорожного движения на прилегающих к этой магистрали улицах», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На Котовского установят дорожные знаки, регламентирующие движение транспорта по прежней схеме, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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