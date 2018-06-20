На улице Кутузова в Краснодаре запретят остановку и стоянку автомобилей

С 10 июля на участке между улицам Промышленной и Головатого изменится организация движения.

На этом участке улицы Кутузова установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Также появится знак «Работает эвакуатор».

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, изменения введут для увеличения пропускной способности улицы.

«Ограничительные меры применяются для исключения остановки и стоянки транспорта на проезжей части и создания помех другим участникам дорожного движения. Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — цитирует Архипова пресс-служба мэрии Краснодара.

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